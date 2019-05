47 साल के हुए Karan Johar, अनदेखी तस्वीरों के साथ जानिए उनके बारे में 10 खास बातें

खास बातें 47 साल के हुए करण जौहर 25 मई 1972 मुंबई में हुआ था जन्म सीरियल 'श्रीकांत' में की थी पहली बार एक्टिंग

बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) आज 47 साल के हो गए. उनका जन्म 25 मई 1972 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. इस मौके पर कटरीना कैफ, फरहा खान, एकता कपूर, मनीष मल्होत्रा, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. सलमान खान के साथ फिल्म 'भारत' में नज़र आ रही एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने करण जौहर के लिए बहुत ही खास मैसेज भी लिखा.

कटरीना कैफ ने मैसेज में लिखा, 'Happy Birthday Karan Johar u always have so much love and kindness to give, may u always receive back all that u give to others and more....love u.' (करण जौहर जन्मदिन की बहुत बधाई. जिस तरह आप हमेशा सभी को बहुत प्यार करते हैं, उससे ज्यादा प्यार आपको भी मिले...लव यू.)

लोकसभा चुनावों में BJP को 303 सीटें मिलने पर शाहरुख खान ने कह दी यह बात, वायरल हो गया ट्वीट

यहां देखिए करण जौहर की अनदेखी तस्वीरें और साथ ही जानिए उनके बारे में खास बातें...

1. बॉलीवुड में करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत के एक्टर तौर की थी. उन्होंने 1989 में दूरदर्शन सीरियल 'श्रीकांत' में पहली बार एक्टिंग की थी.

On this day in 1972, @KaranJohar was born.



Seen here in a childhood picture with parents Hiroo and Yash Johar. pic.twitter.com/6zy0TbXQkC — Film History Pics (@FilmHistoryPic) May 25, 2017

2. करण जौहर पहले भारतीय फिल्म निर्देशक है जो 30 सितंबर, 2006 में पौलेंड में हुई 'मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन' के ज्यूरी मेम्बर बने.

3. करण जौहर इकलौते एक शख्स है जिन्हें 2007 में जेनेवा स्थित वर्ल्ड इकॉनोमिक फॉर्म में वर्ल्ड बेस्ट '250 ग्लोबल यंग लीडर्स' चुना गया.

Karan Johar's childhood picture shows he was always meant for the limelight - Bollywood celebs: Then and now | T https://t.co/NQNdxNfzR3pic.twitter.com/PyDnbKzSX0 — Bollywood (@BollywoodRR) April 23, 2017

4. करण जौहर अपने लिए 'क' शब्द को लक्की मानते हैं. उनकी अधिकतर फिल्मों का नाम 'क' से शुरू होता है. लेकिन 'लगे रहो मुन्नाभाई' के बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया.

5. करण जौहर ने 'कुछ-कुछ होता है' फिल्म में पहली बार त्रिकोणीय प्रेम-कथा का प्रयोग किया.

Childhood Valentine Farzana...I used to serenade her in my tone deaf voice.....days of innocence and unawareness.... pic.twitter.com/r4bxzfh8jU — Karan Johar (@karanjohar) February 14, 2016

6. कुर्बान फिल्म को पहले करण जौहर निर्देशित करने वाले थे. लेकिन 'कभी खुशी कभी खुशी गम' के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया था.

A reare & old pic @iamsrk with @karanjohar , @sanasaeed17 & team on the set of >>>Kuch Kuch Hota Hai <<< pic.twitter.com/gMcBKntICx — JENNY SHAH RUKH KHAN (@JewenaShahrukh) January 7, 2014

7. करण जौहर की इच्छा ऑस्कर के रेड कॉर्पेट पर चलने और अकादमी ऑवर्ड जीतने की है.

8. करण जौहर ने फ्रेंच में मास्टर डिग्री ली हुई है.

An old pic of Shah Rukh Khan {@iamsrk} and @karanjoharpic.twitter.com/Xiown7zm6H — SHAHRUKH KHAN WORLD (@IAMSRK_WORLD) January 18, 2015

9. करण जौहर ने 'मोहब्बतें' फिल्म में अमिताभ बच्चन और 'वीर-जारा' और 'दिल तो पागल है' में शाहरुख खान के कॉस्टयूम डिजाइन किए हैं.

10. साथ काम करने के लिए शाहरुख खान करण जौहर के पसंदीदा एक्टर नहीं है. इस मामले में वह रितिक रौशन को ज्यादा पसंद करते हैं.

Happy birthday, Karan! Yash ji would've been so proud of all that you have and continue to achieve. May the year ahead bring many more accolades your way. Loads of love and a big hug to you! @karanjoharpic.twitter.com/hgFXxpkhtd — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) May 25, 2019

वहीं, आज सैफ अली खान की बहन सोहा अली के पति कुणाल खेमु का भी जन्मदिन आता है. कुणाल खेमु के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में वो करीना कपूर खान, सैफ अली खान और पत्नी सोहा अली खान के साथ नज़र आ रहे हैं.