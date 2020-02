करीना कपूर ने शाहिद कपूर से ब्रेकअप को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा था...

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) इन दिनों फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की तैयारी में लगी हुई हैं. जब भी करीना कपूर की फिल्मों की बात की जाती है तो उनकी 'जब वी मेट' (Jab We Met) हर किसी के दिमाग में तुरंत आ जाती है. हाल ही में करीना कपूर ने अनुपमा चोपड़ा को दिए अपने इंटरव्यू में अपनी फिल्म 'जब वी मेट' के बारे में बात की, इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में को-स्टार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) से अपने ब्रेकअप पर भी चुप्पी तोड़ी. इसके साथ ही उन्होंने 'टशन' के सेट पर सैफ अली खान से हुई मुलाकात के बारे में भी जिक्र किया.

Kareena speaks unfiltered - shares experience of shooting Jab We Met and the change in her personal equation with Shahid Kapoor at the time. pic.twitter.com/9d86busbPI