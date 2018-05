कर्नाटक विधानसभा चुनावः Twitter पर BJP की जीत पर आया मजेदार रिएक्शन, ये एक्टर बोले- लगता है EVM की इज्जत आज फिर खतरे में है...

कर्नाटक चुनाव परिणाम (Karnataka Election Result s) आ रहे हैं और अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और जनता दल (सेकुलर) तीसरे नंबर पर है. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर मजेदार रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ बॉलीवुड के कलाकार भी ट्विटर पर कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर और फराह खान के पति शिरिष कुंदेर सोशल मीडिया पर तीखे तंज कसने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर मजेदार ट्वीट किया है.परेश रावल ने ट्वीट किया और ईवीएम से छेड़छाड़ के मसले पर तंज कसा हैः 'लगता है EVM की इज्जत आज फिर खतरे में है...कोई खबर सुनाई नही दी अभी तक...!'शिरिष कुंदेर ने कर्नाटक चुनाव पर ट्वीट किया हैः 'ऐसा लगता है आने वाले 6 साल के लिए बरनॉल को विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं." शिरिष ने चुनाव नतीजों पर मजेदार तंज कसा है.

Dear Raju, You may sulk, now that BJP is all set to form the Government. Wish you all the very best in your forthcoming films but plz don’t give up on your efforts to Seek some extra publicity by being a ‘Bully’ & I am not even suggesting that one who loses is a loser. https://t.co/ESJ1nCag4b