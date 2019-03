लखनऊ की सड़कों पर भगवाधारी गुंडों ने कश्मीरियों को पीटा तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- लूजर कहीं के!

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो कश्मीरी (Kashmiri) लोगों की भगवाधारी गुंडों ने जमकर पिटाई की. लखनऊ में दिन-दहाड़े ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी विक्रेताओं को उन्होंने जमकर पीटा. हालांकि स्थानीय लोगों ने इन कश्मीरी युवाओं की मदद की और दक्षिणपंथी संगठने से जुड़े इन गुंडों से बचाया. कश्मीरी युवाओं की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बॉलीवुड (Bollywood) से भी इसे लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर इस घटना पर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट करके लिखा हैः लूजर! व्हाट अ लूजर! इस तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा हमेशा की तरह बेबाकी से पेश आई हैं. ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने अभिनंदन के पाकिस्तानी हिरासत में होने के दौरान भी कई ट्वीट किए थे और माहौल को खतरनाक बताया था. ऋचा चड्ढा को अपनी बेबाकी की वजह से सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल भी होना पड़ता है. लेकिन लखनऊ में कश्मीरी विक्रेताओं के साथ हुई मारपीट (Kashmiri street vendors thrashed in Lucknow) ने एक बार फिर कई तरह के सवाल उठाते हैं.

Great so please keep him in jail as per the 'Swacch Bharat Abhiyaan'. That's where he and his ilk belong. https://t.co/al17NsHh60