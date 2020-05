विजाग गैस लीक मामले को लेकर इस सुपरस्टार ने किया ट्वीट, बोले- जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गवाई है उन्हें...

विजाग गैस लीक (Vizag Gas Leak) मामले को लेकर महेश बाबू (Mahesh Babu) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "इस चुनौतीपूर्ण समय में विजाग गैस लीक मामले की खबर सुनकर काफी दुख हुआ. इस मुश्किल घड़ी में जरूरमंद परिवारों को मेरी हार्दिक संवेदनाएं. घटना से प्रभावित लोगों की जल्दी से जल्दी ठीक होने की कामना कर रहा हूं. सुरक्षित रहें." बता दें कि विजाग गैस लीक मामले को लेकर तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरी जिंदगी की सबसे खास जगह में से एक विजग को ऐसे देखकर दिल टूट गया. इस भयानक घटना से मैं काफी दुखी हूं. जिन परिवारों ने इस घटना में अपनी जिंदगी गंवाई है उनके लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं "

It's really heart breaking to see Vizag which one of the most special places in my life in such a state. I am deeply saddened by this horrific accident. Condolences to families who have lost their lives and hoping for a speedy recovery for the rest .