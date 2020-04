लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों को लेकर महेश बाबू का आया रिएक्शन, ट्वीट कर कही यह बात

I want to take this moment to wholeheartedly thank the Telangana police force for spearheading the battle against COVID-19. Their relentless hard work is absolutely outstanding. pic.twitter.com/RKFS5HgWsD

महेश बाबू (Mahesh Babu) ने आगे लिखा, "हमारे देश और यहां के लोगों के प्रति आपके निस्वार्थ समर्पण को सलाम। हैशटैग तेलंगाना पुलिस हैशटैगघरपररहेंसुरक्षितरहें." गौरतलब है कि पूरे देश में 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है. महेश बाबू ने बीते दिनों कोरोनावायरस (Coronavirus) से जंग के लिए राहत राशि भी डोनेट की थी.

Immense gratitude for safeguarding our lives and the health of our families during these most challenging times !! Saluting your selfless dedication towards our country and it's people. @TelanganaCOPs@hydcitypolice#StayHomeStaySafe