मंदसौर मामला: बच्ची संग रेप पर भड़के बॉलीवुड स्टार्स, फरहान से लेकर ऋचा चढ्ढा ने किया ये ट्वीट

खास बातें मंदसौर केस पर भड़का बॉलीवुड बच्ची संग रेप पर की न्याय की मांग ट्वीट के जरिए जाहिर किया गुस्सा

फरहान अख्तर, रितेश देशमुख जैसे बॉलीवुड सितारों ने मंदसौर दुष्कर्म मामले की आलोचना करते हुए देश में बच्चों की सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं. मध्य प्रदेश की एक आठ वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और बॉलीवुड के गलियारे में इस घटना को लेकर हलचल मच गई है. छात्रा मंगलवार को जब स्कूल के बाहर अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया था. उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसका गला रेत कर मरने के लिए छोड़ दिया गया.इस घटना के एक दिन बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने 20 वर्षीय मजदूर इरफान उर्फ भय्यू को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया. इरफान के बाद इस मामले में एक अन्य मजदूर आसिफ (24) को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पोस्को) कानून के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इस घटना से निराश और परेशान बॉलीवुड सितारों ने ट्वीट के जरिए इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

Nothing angers me more than this....A 7 year old is kidnapped & gang raped.. Enough is enough, the culprits should be flogged & hanged publicly- #JusticeForDivya#Mandsaur — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 30, 2018

Given the alarming frequency and the sheer perversion of the crime, one must ask.. Is our country no longer safe for children? #JusticeForDivya#Mandsaur — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 30, 2018

Disturbing details emerge from #Mandsaur. How can anyone do this to another human being, let alone a child? Depravity! Kudos to Mandsaur Superintendent of Police for nabbing the culprit within the day and to Yunus Shaikh for announcing the accused will get no burial. — TheRichaChadha (@RichaChadha) June 30, 2018

रितेश ने ट्वीट किया, "इससे बड़ी किसी बात पर मुझे अधिक गुस्सा नहीं आ सकता. आठ साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म. बहुत हो गया. अपराधियों को जनता के सामने फांसी दी जानी चाहिए."घटना से परेशान फरहान ने कहा, "खतरनाक रोहराव और अपराध की गंभीर विकृति को देखते हुए किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या आपका देश बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है?"'वीर दी वेडिंग' के कारण विवादों से घिरी रही स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, "मंदसौर से शर्मनाक और भयानक खबर, जहां निर्दयता से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."ईशा गुप्ता ने ट्वीट किया, "मुझे माफ कर दो बच्ची. माफ कर दो कि यह देश तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं. इन आरोपियों ने तुम्हें भगवान के बच्चे के रूप में नहीं देखा. माफ कर दो कि लोग इसमें राजनीति को देखते हैं, लेकिन प्यार से नहीं."ऋचा चढ्डा ने ट्वीट किया, "कोई कैसे एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है, एक बच्ची के साथ? अगले ही दिन इन आरोपियों को पकड़ने वाले मंदसौर पुलिस अधीक्षक को सलाम. सलाम यूनुस शेख को, जिन्होंने आरोपियों को दफन न किए जाने की घोषणा की."अपने ट्वीट में विशाल ददलानी ने कहा, "क्या यह चकित करने वाला नहीं है? मंदसौर दुष्कर्म मामले में सरकार से सवाल करने के बजाए, लोग कठुआ और उन्नाव मामले में न्याय की मांग करने वालों से सवाल कर रहे हैं. वैसे क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंदसौर में आरोपियों के बचाव में कोई रैली निकाली, जो उन्होंने कठुआ में किया था."