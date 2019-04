मेनका गांधी ने मुसलमानों पर दिया ये बड़ा बयान तो बॉलीवुड एक्टर बोले- डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी?

मेनका गांधी (Maneka Gandhi) बीजेपी (BJP) की टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं और उनका एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें वे मुसलमानों से वोट देने की अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर वे उन्हें वोट नहीं देंगे तो उनके लिए भी उनके काम करना मुश्किल होगा. मेनका गांधी (Maneka Gandhi) इस वीडियो में एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली बात कर रही हैं. सोशल मीडिया पर मेनका गांधी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस पर कमेंट किया है और लिखा है कि यह डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी?

What is #EC doing? Is it legal to threaten voters like this to get votes? Is it democracy or Gundagardi? Nobody Hindu Muslim Sikh Issai should vote for such politicians. Pls Stop getting scared of such Corrupt politicians? https://t.co/ioas6GI7tI