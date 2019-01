Manikarnika Box Office Collection Day 5: कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' की धमाकेदार कमाई, कमाए इतने करोड़

Manikarnika Box Office Collection Day 5: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार तरीके से की है. फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) ने जहां सोमवार को 5.10 करोड़ की कमाई की तो वहीं मंगलवार को भी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म ने करीब 5 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस लिहाज से फिल्म ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) ने अब तक 53 करोड़ की कमाई कर डाली है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हर रोज अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धमाल मचा रही है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' का पांच दिनों में 53 करोड़ की कमाई कर ली, जो बहुत अच्छी मानी जाएगी. 5 दिन में 53 करोड़ के पार पहुंचना किसी भी फिल्म के लिए अच्छा बिजनेस है. कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) ने पहले दिन 6 करोड़, दूसके दिन 19 करोड़, तीसरे दिन 15 करोड़ और चौछे दिन 5.10 करोड़ की कमाई की थी. सोमवार तक कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) का कुल कलेक्शन साढ़े 47 करोड़ था. इस बारे में ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी थी.

#Manikarnika is decent on crucial Mon. Decline on Day 4 [vis-à-vis Day 1]: 41.71%... North circuits continue to lead... Week 1 should be close to ₹ 60 cr [as per trends]... Fri 8.75 cr, Sat 18.10 cr, Sun 15.70 cr, Mon 5.10 cr. Total: ₹ 47.65 cr. India biz. #Hindi#Tamil#Telugu