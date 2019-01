Manikarnika Box Office Collection Day 6: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' की विदेश में भी धूम, कमाए इतने करोड़

Manikarnika Box Office Collection Day 6: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)'को हिंदुस्तान में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा है साथ ही फिल्म को ओवरसीज में भी पसंद किया जा रहा है. 29 जनवरी 2019 तक फिल्म ने ओवरसीज में 20 लाख डॉलर (14 करोड़ 40 लाख रुपये) का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक यूएसए कनाडा में 7.15 लाख डॉलर, यूएई और जीसीसी में 5.55 लाख डॉलर, यूके में 1.52 लाख डॉलर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और फिजी में 2.01 लाख डॉलर की कमाई कर चुकी है. वहीं बात करें भारत में फिल्म की कमाई की, तो पांच दिनों में फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसे अच्छा माना जाएगा. कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) ने पहले दिन 6 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़, तीसरे दिन 15 करोड़ और चौथे दिन 5.10 करोड़ की कमाई की थी.

#Manikarnika crosses $ 2 mn [₹ 14.24 cr] from international markets [till 29 Jan 2019]... Key markets:

USA+Canada: $ 715k

UAE+GCC: $ 555k

UK: $ 152k

Australia+NZ+Fiji: $ 201k

Other territories still being updated. #Overseas