Meena Kumari Google Doodle: जब 'ट्रेजेडी क्वीन' मीना कुमारी को देख बीच में मुशायरा छोड़ गए थे फिराक गोरखपुरी...

गूगल ने डूडल बनाकर आज बॉलीवुड की मशहूर अदाकार मीना कुमारी (Meena Kumari) को याद किया है. दिवंगत अभिनेत्री की 85वीं जयंति पर आज गूगल ने Meena Kumar's 85th Birthday नाम का डूडल बनाया है. डूडल में मीना कुमार साड़ी लुक में नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर गंभीरता साफ देखी जा सकती है. मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बेगम हैं, उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था. हिन्दी सिनेमा के पर्दे पर दिखी अब तक की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में मीना कुमारी का नाम आता है. अपने 30 साल के पूरे फिल्मी सफर में मीना कुमारी ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों को आज क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है. मीना कुमारी को फिल्म इंडस्ट्री में 'ट्रेजेडी क्वीन' का दर्जा मिला. फिल्मों के साथ-साथ असल जिंदगी में भी मीना कुमार के साथ कई दुखद हादसे हुए. जाने-माने उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने एक बार मुशायरा छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें अभिनेत्री मीरा कुमारी शामिल हो रही हैं. उनका कहना था कि मुशायरे सिर्फ शायरों की जगह हैं.

hum tere pyar mein saara aalam, kho baithe hain , kho baithe , tum kehte ho ke aise pyar ko , bhool jaao , bhool jaao .. by Lata Mangeshkar, Hasrat Jaipuri & Shankar-Jaikishan. (1963) Meena Kumari and Raaj Kumar in ‘Dil Ek Mandir’. pic.twitter.com/pFa3t6PiOU

“with her soulful tear-laden eyes & tremulous voice, she earned the reputation of tragedy doyenne”



“Actress of highest calibre” said, Satyajit Ray