पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हुआ भयंकर सिरदर्द, तो ट्विटर पर मांगी मदद, फैन्स बोले- इसने नहीं बचना...देखें Tweet

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira khan) अकसर अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लगातार सिरदर्द से परेशाान होकर फैन्स से घरेलू नुस्खे पूछे हैं. माहिरा खान (Mahira Khan Twitter) के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और उन्हें लगातार नुस्खे बता रहे हैं. बता दें, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं. माहिरा खान किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ फिल्म 'रईस (Raees)' में नजर आईं थीं.

रेडियो शो में साथ नजर आईं सारा अली खान और करीना कपूर, वायरल हो रहा है Video

I've had a headache for two days. Been taking meds, every 4-6 hours. Doesn't go away. Any desi nuskhas or just anythingggg that will make it leave me!?!