पीएम मोदी ने महिला सशक्तीकरण को लेकर किया ट्वीट तो एकता कपूर ने यूं दिया जवाब

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बाद बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात की है, और कई विषयों पर उनके साथ चर्चा भी की है. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होना है. पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), आमिर खान (Aamir Khan) जैसे सुपरस्टार आए तो कंगना रनौत, राकुल प्रीत सिंह और एकता कपूर (Ekta Kapoor) जैसी दिग्गज हस्तियां भी मिलने आईं. टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसके साथ लिखा थाः 'माननीय विजनरी के साथ फिल्मी दुनिया की महिलाएं.' एकता कपूर की ये फोटो खूब वायरल भी हुई.

Through popular culture, the message of empowering women has travelled far and wide. May this trend continue.



May our Nari Shakti keep shining in the world of films and culture. https://t.co/VaaU8jKlql