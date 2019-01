PM Narendra Modi First Poster: 'पीएम नरेंद्र मोदी' का फर्स्ट लुक रिलीज, विवेक ओबेरॉय बने हैं प्रधानमंत्री मोदी

PM Narendra Modi Poster: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गए हैं. 'पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)' में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं. 'पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)' को 'सरबजीत' और 'मैरी कौम' जैसी बायोपिक बना चुके ओमंग कुमार (Omung Kumar) डायरेक्ट कर रहे हैं. कुछ दिन पहले फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर डिटेल्स जारी किए थे, और फिल्म को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट पैदा हो गई थी. फिल्म के पोस्टर को 23 भाषाओं में रिलीज किया गया है. पोस्टर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिलीज किया है. फिल्म की टैगलाइन हैः 'देशभक्ति ही मेरी शक्ति है.'

जय हिन्द. Jai Hind We humbly ask for your prayers and blessings on this incredible journey. #AkhandBharat #PMNarendraModi pic.twitter.com/t0lQVka7mJ

फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)' के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनैतिक मायने निकाले जा रहे हैं. पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' को लेकर पहले ही माहौल गर्माया हुआ है. हालांकि अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बायोपिक पर है क्योंकि इसमें उनके जीवन की कई घटनाओं को दिखाया जाएगा, और इस पर विरोधियों की नजर रहेगी.

Vivek Anand Oberoi [Vivek Oberoi] to star in Narendra Modi biopic, titled #PMNarendraModi... The first look poster was launched in 23 languages by Maharashtra CM Devendra Fadnavis... Directed by Omung Kumar... Produced by Suresh Oberoi and Sandip Ssingh. pic.twitter.com/K0HdjhFVtj