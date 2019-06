सैफ अली खान के साथ अलाया फर्नीचरवाला की फोटो हुई वायरल तो मम्मी पूजा बेदी ने कही ये बात

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के साथ भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान पूजा बेदी (Pooje Bedi) की बिटिया अलाया फर्नीचरवाला (Alaia Furniturewalla) नजर आई थीं. अलाया (Alaia Furniturewalla) और सैफ अली खान की टीम इंडिया को चीयर करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थीं. भारत और पाकिस्तान के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेले गए मैच के दौरान सैफ अली खान और अलाया फर्नीचरवाला (Alaia Furniturewalla) टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए थे. सैफ अली खान और अलाया फर्नीचरवाला की ये फोटो जमकर वायरल भी हुई थी. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने सैफ और अलाया की फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी है, और यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है.

My daughter Alaia with Saif Ali Khan at the world cup match in London. Perfect start to their shoot together for her Debut film #jawaanijaaneman . He plays her dad.. and this was shot on fathers day. Best of luck for beautiful new beginnings. pic.twitter.com/6oez34wRXQ