प्रीति जिंटा ने New Year पर Video किया पोस्ट, बोलीं- हर कोई खुश नहीं है... देखें Tweet

न्यूईयर (Happy New Year 2020) के मौके पर जहां हर कोई नए साल की एक-दूसरे को बधाइयां दे रहा है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से अपने फैन्स के साथ शेयर किया है. प्रीति (Preity Zinta Photos) के वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा फैन्स को नए साल की बधाइयां दे रही हैं और साथ ही जो लोग अपने परिवार से दूर हैं उनसे कह रही हैं, कि आप कभी उदास ना हों, मैं आपके साथ हूं.

सारा अली खान ने कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया नया साल, मंदिर से लेकर गुरुद्वारे और चर्च में किए दर्शन...देखें Photos

Not everyone is feeling happy & amazing right now. It's ok to feel down cuz when ur down, there's no place to go but UP! Hold on, think positive & Love Urself???? Remember there's always a light at the end of the tunnel & someone, somewhere loves U????#Positivity#Happynewyear#Tingpic.twitter.com/F4hsmOAaK6