प्रीति जिंटा ने Coronavirus को लेकर Video किया पोस्ट, बोलीं- हर किसी को जबरदस्ती घरों में...

कोरोनावायरस (Coronavirus) का खौफ जहां पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. वहीं, भारत में इस खतरनाक वायरस के डर से हर किसी को घर में रहने की सलाह दी जा रही है. स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है. देश के कई हिस्से में सभी काम ठप पड़ गए हैं. कोरोनावायस को लकेर लगातार सेलेब्रिटीज जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Priety Zinta) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. उनका यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

A lot has changed around us the past couple of days. Life on our planet has literally come to a STOP as “Coronavirus” spreads rapidly across the globe. Prevent the spread of this virus & protect yourself, family & your country. #CoronavirusOutbreak#COVID2019#staysafe#tingpic.twitter.com/xK5ulotIAS