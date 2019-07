फोटो वायरल होने के बाद ट्रोल हुईं प्रियंका चोपड़ा, लोगों ने कहा- ऐसा कैसे चलेगा दीदी

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती हैं. कभी प्रियंका को उनके अतरंगे अंदाज के लिए तो कभी पार्टीयों में डांस को लेकर ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ता है. एक बार फिर बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. हाल ही में प्रियंका ने अपना 37वां बर्थडे मनाया. इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रयिंका अपने परिवार के साथ मियामी पहुंची थी. अब मियामी से प्रियंका की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो में प्रियंका अपने पति निक जोनस और मां मधु चोपड़ा के साथ बैठकर सिगरेट पी रही हैं. इस तस्वीर को लेकर फैन्स प्रियंका को खूब ट्रोल कर रहे हैं.

Medicine for asthama , according to #priyanka chopra pic.twitter.com/JbELNAOYXq



एक ट्विटर यूजर ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) को ट्रोल करते हुए लिखा, 'दीदी को अस्थमा भी है और सिगरेट भी फूंकनी है, ऐसा कैसे चलेगा दीदी.' बता दें दीवाली के दौरान फिल्मी जगत के कई सितारे लोगों से पटाखे ना फोड़ने की अपील करते हैं, जिनमें एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल हैं. प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा भी है, जिसको लेकर कई बार प्रियंका चोपड़ा लोगों से पटाखे ना फोड़ने की अपील कर चुकी हैं. अब इसी को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

Priyanka Chopra had appealed to people of India for crackerless #Diwali



Now what she is taking medicine to avoid Asthma.#PriyankaChoprapic.twitter.com/qS9AqbUlVu