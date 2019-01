प्रियंका गांधी वाड्रा का 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के प्रोड्यूसर ने उड़ाया मजाक, लिखा- राहुल बाबा से जो ना हुआ अब...

प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) की जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी महासचिव (Congress General Secretary For Uttar Pradesh-East) नियुक्त कर दिया है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभालेगी. प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से राजनैतिक हलकों में माहौल गर्मा गया है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के कांग्रेस महासचिव बनते ही हर ओर से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बीजेपी नेता संबित पात्रा जहां अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं, वहीं बॉलीवुड से भी रिएक्शन आ गया है.

Why leave the Vadra kids also, let them join as it is, it clearly looks being the post of Gen. Sec needs no qualification nor experience. ? Rahul baba se jo na hua ab didi karengi. #PriyankaEntersPolitics#PriyankaPollDebut