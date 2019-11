राफेल डील पर आया SC का फैसला, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- 'यह राहुल गांधी के मुंह पर जोरदार तमाचा'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी गुरुवार को राफेल डील (Rafale Verdict) पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा (Rafale Deal) मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शरू हो गए हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है.

बचपन में Coca Cola का विज्ञापन करते थे ऋषि कपूर, अनिल कपूर और बोनी कपूर, एक्टर ने शेयर की फोटो

A big slap on the face of @RahulGandhi#PrashantBhushan#Arunshourie by the Supreme Court as their stupid review petition has been thrown out of the window. #RafaleVerdict