जब अवॉर्ड शो में आलिया भट्ट को किस करते हुए रणबीर कपूर से हुई थी ये गलती, Viral हुआ Video

Tere bin ab na lenge ek bhi dumTujhe kitna chahne lage hum . Reposting this old edit of mine because I love this so much #StaySafe #StayHome . . . . . . #brahmastra #ranlia #ranbirkapoor #ranbir #katrinakaif #aliabhatt #deepikapadukone #urvashirautela #jacquelinefernandez #shraddhakapoor #kareenakapoor #amyjackson #anushkasharma #parineetichopra #priyankachopra #dishapatani #ranveersingh #varundhawan #sidharthmalhotra #akshaykumar #shahrukhkhan #salmankhan #hritikroshan #shahidkapoor #likeforlike #bollywood #bollywoodmovies #followforfollow @neetu54 @riddhimakapoorsahniofficial @aliaabhatt

A post shared by RANBIR KAPOOR FANPAGE (@ranbir_kapoor_loverz) on May 17, 2020 at 10:11am PDT