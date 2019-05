दीपिका पादुकोण का लुक हुआ वायरल तो रणवीर सिंह ने यूं दिया रिएक्शन...देखें Photos

खास बातें कान फिल्म फेस्टिवल में छाईं दीपिका पादुकोण पति रणवीर सिंह ने किए कमेंट लोगों ने इस तरह उड़ाया मजाक

बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने कान फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2019) डे-2 पर अपने शानदार अंदाज से लोगों का काफी दिल जीता. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) कान फिल्म फेस्टिवल 2019 (Cannes Film Festival 2019) के डे-2 पर पांच तरह के लुक्स में नजर आईं.अपने पांचवे लुक में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने लाइम ग्रीन गाउन और गुलाबी पगड़ी पहनी थी. उनके इन सभी लुक्स को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के फैंस के साथ ही उनके पति यानी बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने भी काफी पसंद किया. उन्होंने अपनी पत्नी (Deepika Padukone) की फोटोज पर कमेंट करते हुए उनके लिए अपना प्यार और अपनी खुशी जाहिर की.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने कान फिल्म फेस्टिवल डे-2 (Cannes Film Festival 2019) की अपनी सारी फोटो और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. उनके पति रणवीर सिंह को भी उनकी फोटो और उनका लुक काफी पसंद आया. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी खुशी दीपिका पादुकोण की फोटो पर "वाओ, आई मीन वाव, नट्स, अन फ्रीकिंग रिअल, ये बेबी, लेट देम नो और दिस लुक इज़ इंसेन" जैसे कमेंट करते हुए जाहिर की.

लेकिन जहां एक तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका के फैंस उनकी फोटोज को पसंद कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों दीपिका पादुकोण के आउटफिट को लेकर उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया. दीपिका पादुकोण के आउटफिट का मजाक बनाते हुए कुछ लोगों ट्विटर पर लिखा कि यह आउटफिट रणवीर (Ranveer Singh) से प्रभावित है. ऐसा इसलिए, क्योंकि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने मनमोजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा एक ट्विटर यूजर ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की लाइम ग्रीन ड्रेस को लौकी का हलवा भी बताया. वहीं, उनकी फोटोज पर कुछ लोगों ने कमेंट किया 'बाबा का असर है'. एक व्यक्ति ने उनकी ड्रेस पर कमेंट करते हुए लिखा कि 'दीपिका (Deepika Padukone)ने कान फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2019) में जो पहना, उससे आने वाली सर्दी में 10 भारतीय परिवारों के कपड़े बन जाएंगे.'

There is a lot of drama in Deepika's choice of outfit as well colors in Cannes this year..some credit should definitely go to Mr. Singh Padukone ???? — Whitedust (@pragnya16) May 18, 2019

what Deepika wore at Cannes could have clothed 10 Indian families in the coming winter. :-) — guru (@topguroo) May 18, 2019

deepika's current lauki ka halwa dress and last year's bougainvillea dress were much better suited for this year's met gala than that pink sea princess dress lol — M ???? (@sehunisto) May 17, 2019

आपको बता दें कि सबसे पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ब्लू व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आईं. वहीं अगले लुक में उन्होंने नियॉन ग्रीन कलर का गाउन पहना. अपने तीसरे शानदार लुक में उन्होंने व्हाईट वेस्ट लेंथ पैंट और व्हाइट शीर टॉप पहना. चौथे लुक में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फ्लोरल ड्रेस में नजर आईं.

