ऋषि कपूर को अस्पताल से मिली छुट्टी, बताया- प्रदूषण के कारण न्यूट्रोफिल कम हो गया था...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की सेहत को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन अब ऋषि कपूर ने अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया है और अस्पताल में भर्ती होने की वजह बताई है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मंगलवार को यहां अपने घर लौट आए. वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे और अब मुम्बई लौट आए हैं. ऋषि कपूर को को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थी, जिससे निमोनिया होने का डर था.

Dear family,friends,foes and followers. I have been overwhelmed by all your concern about my health.Thank you. I have been filming in Delhi past 18 days and because of the Pollution and my low count of neutrophils, I caught an infection whereby I had to be hospitalized. (1).....

ऋषि कपूर (Rishi kapoor) ने ट्वीट कर शहर में शूटिंग के दौरान 'प्रदूषण' के कारण संक्रमण होने की जानकारी दी. शुभचिंतकों का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा भी किया. उन्होंने लिखा, 'प्रिय परिजनों, दोस्तों, दुश्मन और शुभचिंतकों, मेरे स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता से अभिभूत हूं. शुक्रिया...मैं पिछले 18 दिन से दिल्ली में शूटिंग कर रहा था और प्रदूषण के कारण न्यूट्रोफिल कम हो गया था, मुझे संक्रमण हो गया, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.'

I was running a slight fever and on investigation,Dr.s found a patch which could have lead to pneumonia,was detected and is being cured. People seem to have assumed a lot different. I put to rest all those stories and look forward to entertain and love you. I am now in Mumbai.