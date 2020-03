Holi के मौके पर ऋषि कपूर ने दी जबरदस्त अंदाज में बधाई, बोले- कोरोनावायरस से सावधान रहना...

होली (Holi) का त्योहार हर साल अपने साथ ढेर सारी खुशियां साथ लेकर आता है. इस दिन लोग एक-दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर एक-दूसरे को ढेर सारी बधाइयां देते हैं. होली (Holi 2020) का त्योहार हो और बॉलीवुड कलाकारों में क्रेज न हो, ऐसा होना काफी मुश्किल है. इस पावन अवसर पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने भी ट्वीट कर फैंस को बधाई दी है. उन्होंने त्योहार पर अपने बचपन की तस्वीर साझा की है, जिसमें वह चेहरे पर रंग लगाए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कोरोनावायरस से भी बचे रहने की सलाह दी है.

A young Brat wishes a safe and a happy Holi to all. Be careful of the Carona Virus. pic.twitter.com/2jEqbHJWob