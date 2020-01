रितेश देशमुख ने अलाया फर्नीचरवाला को लेकर किया ट्वीट तो मम्मी पूजा बेदी ने दिया जवाब, बोलीं- ऐसे शब्दों के लिए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) की बेटी अलाया फर्नीचरवाला (Alaya Furniturewala) फिल्म 'जवानी जानेमन' (Jawaani Jaaneman) के जरिए डेब्यू करने के लिए तैयार है. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस तबु मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का कुछ ही दिनों पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें सैफ के साथ-साथ अलाया ने भी सबका खूब ध्यान खींचा. लेकिन हाल ही में पूजा बेदी की बेटी को लेकर एक्टर रितेश देशमुख (Ritiesh Deshmukh) ने ट्वीट किया है, जिस पर खुद अलाया की मम्मी ने उन्हें जबरदस्त जवाब दिया है. रितेश देशमुख के साथ-साथ पूजा बेदी का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Thank you @Riteishd for your kind words a out my daughter @AlayaF___

It's such an entertaining film. ! The world of entertainment is at it's best when it's making people laugh in turbulent times!!!! https://t.co/35jg73nvon