सलमान खान ने करण देओल की फिल्म को लेकर किया ट्वीट, सनी देओल का यूं आया जवाब

सलमान खान (Salman Khan) और धर्मेंद्र (Dharmendra) की बॉन्डिंग को अकसर टेलीविजन पर देखा जा सकता है. बिग बॉस में जब भी धर्मेंद्र आते हैं तो वे सलमान खान (Salman Khan) को बहुत दुलार करते हैं. असल जिंदगी में भी सलमान खान और धर्मेंद्र के बीच कमाल की बॉन्डिग है, तभी तो 'यमला पगला दीवाना' के तीसरे पार्ट में सलमान खान ने कैमियो भी किया था. अब सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे करण देओल (Karan Deol) की फिल्म 'पल पल दिल के पास' रिलीज होने जा रही है, और ऐसे में सलमान खान ने भी करण देओल को लेकर ट्वीट किया है. सलमान खान का करण देओल को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Witness the biggest love story of this generation. All the best!

