सलमान खान ने इरफान खान के निधन को बताया फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसान, बोले- आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे

बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. हर कोई उनके निधन पर ट्वीट कर एक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. हाल ही में इरफान खान के निधन पर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) ने भी ट्वीट किया है, जिसके साथ उन्होंने अपनी और इरफान खान की एक तस्वीर भी साझा की है. इस फोटो में सलमान खान और इरफान खान एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. फोटो को पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा कि फिल्म, इंडस्ट्री, उनके फैंस और खासकर उनके परिवार के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है.

Big loss to the film industry, his fans, all of us n specially his family. My heart goes out to his family. May God give them strength.

Rest in peace brother u shall always be missed n be in all our hearts.. pic.twitter.com/KFQ1RoC1H8