टीम इंडिया ने देखी सलमान खान की 'भारत', तो भाईजान ने दे डाला यह जवाब

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) का जलवा देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिल रहा है. सलमान खान की इस फिल्म को लोग खूब प्यार दे रहे हैं. फिल्म 'भारत' का क्रेज भारतीय टीम (Indian Team) पर भी देखने को मिल रहा है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) सहित इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फुर्सत के पलों में सलमान खान (Salman Khan) की 'भारत' (Bharat) को देखा. केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने टीम के खिलाड़ियों के साथ एक फिल्म देखने के बाद एक ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जो खूब वायरल हो रही है. उनकी इस तस्वीर पर सलमान खान (Salman Khan) ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

Thank you Bharat team for liking Bharat... shukriya bhaiyon for watching #Bharat in England...best wishes for the upcoming matches... pura #Bharat apke sath hai... #BharatJeetegahttps://t.co/jusDppfvOc