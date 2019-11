संजय राउत बोले महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना से होगा, तभी बॉलीवुड एक्टर का आया ट्वीट और कह दी यह बात...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर पेंच फंसा हुआ है. मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना का टकराव जारी है. इसी बीच आज शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत (Sanjay Raut) का बयान आया जो सुर्खियों में है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी से होगा. संजय राउत के इस बयान पर बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Roadies में ऑडिशन देने पहुंचे थे आयुष्मान खुराना, रघु ने गुस्से में कहा था किसे बेवकूफ बना रहे हो- देखें Video

Today, #ShivSena politician #SanjayRaut Ji confirmed that next CM of Maharashtra will be @AUThackeray only. Congratulations and all the very best to him. I do 100% believe that he will do very good work for the people of Maharashtra!!