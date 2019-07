सपना चौधरी ने BJP ज्वाइन करके चौंकाया, चुनाव से पहले मिल गए थे संकेत

सपना चौधरी (Sapna Choudhary) की पहचान अब तक सिर्फ बॉलीवुड (Bollywood), भोजपुरी (Bhojpuri), पंजाबी (Punjabi) और हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने बेबाक और धांसू अंदाज से गायकी और डांस की वजह से पहचान मिली. अब सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने राजनीति की तरफ रुख करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है. रविवार को सपना चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी (BJP) के सदस्यता अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) में शामिल हो गईं.

Haryanavi dancer Sapna Chaudhary joins Bharatiya Janata Party at the party's membership drive program in Delhi. pic.twitter.com/G9jmj0tOrt