Bigg Boss 13: क्या 'बिग बॉस 13' में नजर आएंगी 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम, मिला 1.2 करोड़ रुपये का ऑफर

Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बिग बॉस सीजन 13 (Bigg Boss Season 13) को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सलमान खान की फीस को लेकर कई तरह की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन खास यह बात भी है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई नाम आ रहे हैं. इनमें एक नाम जायरा वसीम का भी बताया जा रहा है. बिग बॉस से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर देने वाले फैन पेज द खबरी के मुताबिक, जायरा वसीम को बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने का ऑफर दिया गया था. लेकिन उन्होंने इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

Zaira Wasim has been approached for the bigg boss 13 but

According to source 1.2 Cr offer Rejected by Dangal star pic.twitter.com/nU1c7tApM1