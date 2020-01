शाहीन बाग में यूं धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- यह संकट हमें एक साथ...

दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन जारी है. यहां पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से CAA के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है. खास यह है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भाईचारे की कई तरह की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं. ऐसी ही मिसाल लोहड़ी के त्योहार पर भी नजर आई. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने लोहड़ी (Lohri) का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लोग लोहड़ी मनाते नजर आ रहे हैं. ओनिर (Onir) ने यह वीडियो शाहीन बाग का बताया है और इस बात पर खुशी जताई है कि किस तरह से हम वापस उसी चीज को हासिल कर रहे हैं जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे थे, यानी आपसी भाईचारा.

Lohri at #shaheenBagh Sometimes I think this crisis is bringing back what was getting lost in the discourse of “us” and “them” . We are celebrating WE . Really hope our places of worship also open up their doors and remove barriers of Religion Gender and caste . pic.twitter.com/LPcBCP3vBK