प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस ने की 'धक्का-मुक्की', तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर यूं साधा निशाना...

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किया दुर्व्यव्हार शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट हुआ वायरल

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के साथ यूपी पुलिस (UP Police) की धक्का-मुक्की और बुरे बर्ताव को लेकर अब बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन आया है. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जनता के सामने रखने वाले एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर निशाना साधा है. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, "सर, विनम्रता से, मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि शांति, सुरक्षा, एकता के लिए विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके अच्छे भाव लोगों पर हावी रहें. आपका सबसे चर्चित स्लोगन 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' आपके उपदेशों के विपरीत हैं."

Sir, most humbly, I hope, wish & pray that good sense prevails on our/your people for peace, security, unity especially towards the safety of women. Your most talked about slogan ‘Beti Bachao Beti Padhao' is contradictory to your teachings & preachings. Police misbehaving with — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 29, 2019

the ‘Beti'#PriyankaGandhiVadra of the most prominent #NehruGandhi family in the country, when she was going to see the families of those who were killed, shot dead, arrested including the family of the former IPS officer's family during the #CAAprotests in Lucknow. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 29, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट करते हुए आगे कहा, "पुलिस ने बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दुर्व्यवहार किया, जो की देश के प्रसिद्ध 'गांधी नेहरू' परिवार से ताल्लुक रखती हैं. ये सब तब हुआ जब वह लखनऊ में CAA विरोध के दौरान मारे गए, गिरफ्तार किए गए परिवारों से मिलने जा रही थीं. इसमें पूर्व आईपीएस के परिवारवाले भी शामिल थे. वह भी लोकतंत्र में, यह सोच भी नहीं सकता कि आम जनता किन परिस्थितियों का सामना करती होगी. सबसे पहले, आपने VIP की सुरक्षा को धीरे-धीरे हटाया / घटाया, लेकिन निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया, फिर गांधी परिवार के SPG कवर को हटा दिया और अब, आपके सरकार के निर्देशों के तहत यूपी पुलिस ने उनसे इस तरह का दुर्व्यवहार किया. यह बेहद निंदनीय है."

That too in a Democracy, dread to think what the commoners could face. First, you removed / downsized the security of VIPs, slowly but surely increased your security, then removed the #SPG cover of the Gandhi family & now, the #UPPolice under your Govt.'s instructions dealt with — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 29, 2019

Aren't we crossing the line/ going too far as we are approaching the new year. What's in store for all of us in the new year only God knows? Long Live Democracy! Jai Hind.#ShashiTharoor#RandeepSinghSurjewala#RajeevShukla#Congress — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 29, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने आगे कहा, "प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के साथ हुए इस बर्ताव के साथ भी वह टू-व्हीलर पर प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ उन लोगों से मिलने गईं. यह आपके जोखिम, कार्रवाई और प्रतिक्रिया के लिए है. ऐसे, क्षति नियंत्रण नहीं होता सर. जितना हम न्यू ईयर के नजदीक जा रहे हैं उतनी ही हम अपने हदें पार कर रहे हैं. नए साल में हम सभी के लिए क्या है जो केवल भगवान ही जानता है? लंबे समय तक लोकतंत्र! जय हिन्द." शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha Twitter) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

