शिल्पा शेट्टी की हिंदी सुधारने के पीछे है इस डायरेक्टर का हाथ, खुद कबूला ये राज

भारत का पसंदीदा डांस रियलिटी शो सुपर डांसर-चैप्टर 3 (Super Dance Chapter 3), प्रतिभाशाली प्रतियोगियों के पूल के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), गीता कपूर (Geeta Kapoor) और अनुराग बसु (Anurag Basu), भारतीय टेलीविजन की सबसे पसंदीदा तिकड़ी है जो देश भर के सर्वश्रेष्ठ डांसर्स को प्रस्तुत करते हैं. यह शो दर्शकों को बहुत सारे ट्विस्ट, टर्न, घुमाव, लिफ्ट और स्टंट के साथ एक मजेदार राइड पर ले जाने का वादा करता है. प्रतियोगिताओं के बहतरीन प्रदर्शण के साथ, तीनों जजों का ताल मेल और मज़ेदार बातें देखने में भी बहुत आनन्द आएगा.

इस साल अनुराग बसु, शिल्पा शेट्टी की हिन्दी सीखने में सहायता करते हुए दिखेंगें. एक सच्ची मुंबइकर शिल्पा शेट्टी ने इस साल अपनी हिंदी को निखारने पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त की. उनका नए साल का संकल्प उनकी हिंदी में सुधार लाना और उचित हिंदी शब्दों का उपयोग करना है. अपने दैनिक जीवन में हम उचित हिंदी शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं और अक्सर अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं. इसलिए शिल्पा हिंदी में बोलते हुए शुद्ध हिंदी शब्दों का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं. जब भी जरूरत हुई उन्होंने अनुराग बसु की मदद ली.

