Shilpa Shetty मजे से खा रही थीं पैनकेक, तभी जल गया एक्ट्रेस का मुंह और फिर हुआ कुछ ऐसा- देखें Video

Do we miss em Sunday binges or whatttt! Blast into the pre-Karona past with Shilpa Shetty's yummy desserts FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #shilpashetty #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on Aug 30, 2020 at 12:36am PDT