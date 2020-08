सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति का Tweet, बोलीं- आखिरकार...

श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti Twitter) ने इस ट्वीट में भगवान का धन्यवाद किया और लिखा, "धन्यवाद भगवान जी, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया. लेकिन यह केवल शुरुआत है. सच्चाई की ओर पहला कदम. सीबीआई पर पूरा विश्वास है." श्वेता सिंह कीर्ति ने तीसरा ट्वीट लोगों के सपोर्ट और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस की सीबीआई जांच पर फैन्स को बधाई देते हुए किया. उन्होंने लिखा, "मेरे बढ़े हुए परिवार को बधाई. बहुत खुश हूं. जीत और निष्पक्ष जांच की दिशा में पहला कदम."

Thank you God! You have answered our prayers!! But it is just the beginning... the first step towards the truth! Full faith on CBI!! #Victoryoffaith#GlobalPrayersForSSR#Wearefamily#CBITakesOver