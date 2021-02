सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल संग शेयर की रोमांटिक फोटो, बोले- सही फैसला किस्मत बदल सकता है...

Destiny is something that's not in your hand but decision making is .... destiny can not change your decision but your decision can change your destiny ...! Make the right moves and move forward ❤️ — Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) February 6, 2021

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने शहनाज गिल Shehnaaz Gill) के साथ जो फोटो शेयर की वह है तो पुरानी और बिग बॉस 13 के घर के अंदर की है. जहां दोनों साथ में एक ही बेड पर सो रहे हैं लेकिन इस फोटो के साथ एक्टर ने जो खास मैसेज लिखा है वह बहुत कुछ कह रही है. और फैन्स भी इसका अपने हिसाब से मतलब भी निकाल रहे हैं. सिद्धार्थ लिखते हैं- ''किस्मत ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं होती है. लेकिन निर्णय लेने में काफी मदद करती है. किस्मत आपके फैसले को नहीं बदल सकता लेकिन सही फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है. इसलिए सही निर्णय ले और हमेशा आगे बढ़ें''.

बता दें कि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी ने बिग बॉस 13 में भी खूब धमाल मचाया था. दोनों ने घर में रहते ही लाखों लोगों का दिल जीत लिया था. शोना शोना से पहले सिद्धार्थ और शहनाज का भुला दूंगा सॉन्ग भी रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद भी किया गया था.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)