सोनू सूद ने शेयर की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, मां के नाम पर रखा गया मोगा में सड़क का नाम

सोनू सूद ने 'मसीहा' कहलाने के लिए ट्रोल होने पर दिया जवाब, बोले- मेरा गुणगान हो ये मेरा सपना नहीं

This is... and this will be..

My Biggest Achievement Till Date.



A road in Moga on my mother's name :

“Prof. Saroj Sood Road”



My actual road to success

Miss u maa. pic.twitter.com/KiHtfeUK28