सलमान खान के लिए सुपरहिट सॉन्ग गा चुके इस मशहूर सिंगर ने दान में दिया अपना घर, वायरल हुआ वीडियो

"मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' समेत हिंदी, तेलुगू, मलयालम और तमिल लगभग 40,000 गानों को आवाज देने वाले मशहूर सिंगर एस.पी. बालासुब्रमण्यम (SP Balasubramaniam) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नेल्लूर स्थित अपने पैतृक घर को कांची मठ को दान देने देते नजर आ रहे हैं. एस.पी. बालासुब्रमण्यम इस वीडियो में न सिर्फ अपने घर को कांची मठ को दान करते दिख रहे हैं बल्कि वह कांची आचार्य श्री विजयेंद्र सरस्वती की मौजूदगी में गाना भी गाते नजर आ रहे हैं. इस तरह एस.पी. बालासुब्रमण्यम (SP Balasubramaniam) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

SP Balasubramaniam famous singer has donated his ancestral home at Nellore to Kanchi Math. He is singing in the presence of Kanchi Acharya Sri Vijayendra Saraswathi at his home in Nellore which he donated. pic.twitter.com/cRVEHPIYLv