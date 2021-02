Sridevi's Death Anniversary: श्रीदेवी का वीडियो जिसमें वह पति बोनी कपूर और देवर अनिल कपूर के साथ आई थीं नजर

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें सिने प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं. श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त, 1963 को हुआ था. श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी, 2018 को दुबई में हुआ. वह अपने भतीजे और अभिनेता मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई हुई थीं. मोहित मारवाह और अंतरा मोतीवाली की शादी को श्रीदेवी ने खूब एन्जॉय किया था. वेडिंग फंक्शन्स में श्रीदेवी को अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ डांस करते देखा गया था. उन्होंने अपने देवर और अभिनेता अनिल कपूर के साथ फिल्मी गानों पर डांस किया, साथ ही पति बोनी कपूर संग भी डांस किया था.

श्रीदेवी (Sridevi First Film) की पहली हिंदी फिल्म 1975 की सुपरहिट 'जूली' थी जिसमें उन्होंने हीरोइन लक्ष्मी की छोटी बहन का रोल निभाया था. श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 1975 की सुपरहिट 'जूली' थी जिसमें उन्होंने हीरोइन लक्ष्मी की छोटी बहन का रोल निभाया था. 1983 में ही श्रीदेवी की फिल्म 'सदमा' भी आई जिसमें उनके किरदार और एक्टिंग दोनों ने ही फैन्स का दिल जीता.

An actress who was known for her phenomenal dancing...this was #Sridevi ji's last dance at a wedding in #Dubai ... The song was #KaalaChashma .... Boney Kapoor ji is also there in the video... pic.twitter.com/YAvdKbohle