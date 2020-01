Street Dancer 3D Movie Review: बॉलीवुड एक्टर ने किया 'स्ट्रीट डांसर 3डी' का रिव्यू, फिल्म को बताया हाईवोल्टेज टॉर्चर

वरुण धवन (Varun Dhawan) और श्रद्धा कपूर (Sharadha Kapoor) की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' (Street Dancer 3D) इस शुक्रवार को रिलीज होगी. डांस पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है. इस फिल्म के गाने पहले ही इंटरनेट पर छाए हुए हैं. अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन दिया है. कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) फिल्मों की समीक्षा भी करते हैं और इस बार उन्होंने 'स्ट्रीट डांसर 3डी' पर अपनी राय रखी है. उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

पारस छाबड़ा को लेकर आई बड़ी खबर, गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी ने किया बिग बॉस कंटेस्टेंट से ब्रेकअप

It's climax n Sharadha Kapoor's Pakistani parents came to know about her dance so she won't dance anymore. What a great 2.5 Hrs high voltage torture is #StreetDancer! Audience can't connect with this film anywhere n anytime. It's waste of time n waste of 125Cr! So better to avoid