सनी देओल ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, मिला ये वादा- Photo हुई वायरल

बॉलीवुड एक्टर से सांसद बने सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपने राजनैतिक करियर के शुरुआती दिनों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. पंजाब के गुरदासपुर (Gurdaspur) से जीतने के बाद अब सनी देओल अपने चुनावी क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिशों में जुट गए हैं. हाल ही में सनी देओल अपने क्षेत्र की सड़कों और परिवहन को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से मिले. जिसके बाद सनी देओल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में सनी देओल (Sunny Deol) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

Had a very positive interaction with @nitin_gadkari ji.He assured his whole hearted support for development of my constituency . pic.twitter.com/Q1pweyWsef