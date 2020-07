सुशांत सिंह राजपूत Death Case की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी : महाराष्ट्र के गृहमंत्री

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है. जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी. बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. कोर्ट से पटना में दर्ज मामले की जांच मुम्बई में ट्रांसफर करने की मांग की गई है. रिया ने कहा है कि इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है, एक मामले की जांच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती है.

Mumbai police are investigating the case. It will not be transferred to Central Bureau of Investigation (CBI): Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister on #SushantSinghRajput's death case pic.twitter.com/RCPDDMvF2t