स्वरा भास्कर का Tweet हुआ वायरल, बोलीं- मां कहती थीं गाली देना बुरी बात...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर जबरदस्त अंदाज में एक्टिव रहती हैं, और समसामयिक मसलों पर अपनी बेबाक राय भी रखती हैं. स्वरा भास्कर के ट्वीट वायरल होते हैं और अकसर उन्हें कई बातों को लेकर ट्रोल भी किया जाता है. लेकिन स्वरा भास्कर इन सबसे बेपरवाह अपनी बात कहने से नहीं चूकती हैं और ट्रोल करने वालों की भी जमकर खबर लेती हैं. स्वरा भास्कर का 'बाल दिवस' पर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस ट्वीट के जरिये ट्रोलर्स पर भी निशाना साधा है, और गाली देने को लेकर अपनी बात भी रखी है.

Bachpan ki sabsey badi learning. Ma kehti thin gali dena buri baat! Ab samajh mein aaya! Love & respect 2 all the kids out there! :) May u grow up & not become zaroorat se zyada ch**** adults. I meant “chatur” Aapne kya socha? :)

PS: Dear Trolls, yeh bhi joke tha! #ChildrensDaypic.twitter.com/WDVttGHtSh