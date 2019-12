जामिया के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर स्वरा भास्कर का ट्वीट, बोलीं- भारत में नए तरह का विकास और शांति...

जामिया यूनिवर्सिटी (Jamia University) में NRC और नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Bill 2019) के विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा में डेढ़ दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है. इस वीडियो को लेकर स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया है. स्वरा भास्कर के इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- जामिया के दोस्तों लड़ाई जारी रखना, मैं भी जल्द जुडूंगा...

Normalcy is spreading to other parts of #India ! #CABBill2019 #CABProtests https://t.co/kqAYSLANSx

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को विरोध प्रदर्शन को लेकर ट्वीट किया है. स्वरा भास्कर ने लिखा हैः 'दिल्ली कुछ घंटे पहले! भारत में नए तरह का विकास और शांति फैलाई जा रही है.' यही नहीं दिल्ली के हालात पर स्वरा भास्कर ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा, 'भारत के अन्य हिस्सों में शांति फैलाई जा रही है.'

#Delhi a few hours ago! New kinds of peace and #Vikas are being created in #India .. kudos! https://t.co/bUkGCJluGd