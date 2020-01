जामिया में इस शख्स ने की फायरिंग तो स्वरा भास्कर ने दिल्ली पुलिस पर कसा तंज, बोलीं- तुस्सी ग्रेट हो...

जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन में एक शख्स खुलेआम बंदूक लेकर घुसा और फिर फायरिंग कर दी. इस दौरान उसने फायरिंग करते हुए 'ये लो आजादी' भी कहा. इस फायरिंग में एक जख्मी भी हुआ. घटना दोपहर लगभग 1:40 बजे की है, इसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. जामिया में फायरिंग की इस घटना को लेकर बॉलीवुड की हस्तियां भी जमकर ट्वीट कर रही हैं और अपने रिएक्शन दे रही हैं. जीशान अय्यूब, ओनिर और कमाल आर खान के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट करके दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर निशाना साधा है.

जामिया (Jamia) की इस घटना को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है और लिखा हैः 'दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के लिए धीमी ताली, तुस्सी ग्रेट हो...' इस तरह स्वरा भास्कर ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है क्योंकि जिस समय यह शख्स जामिया गोली चला रहा था, दिल्ली पुलिस वहीं नजर आ रही थी.

There is nothing surprising or shocking about this.. this is the logical conclusion of what we brought to power in 2014.. read any of the Sangh ideologues- this is where we were headed all along when we voted them in! #Delhi#MartyrsDaypic.twitter.com/rNuKaHYvPp