The Accidental Prime Minister Movie Review: संजय की आंखों से मनमोहन का महाभारत है 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर'

खास बातें कहीं-कहीं डॉक्युमेंट्री जैसा एहसास देती है फिल्म फिल्म की शूटिंग एक ही बिल्डिंग में की गई लगती है अक्षय खन्ना और अनुपम खेर की अच्छी मेहनत है

The Accidental Prime Minister Review: 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म का नाम आते ही जेहन में कई सवाल पैदा होते हैं. फिल्म से जुड़े ये सवाल विचारधारात्मक भी हो सकते हैं और इनको लेकर अपना-अपना नजरिया भी हो सकता है. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को सिर्फ एक फिल्म के तौर पर लें और इससे जुड़ी सारी बातें भूल जाएं तो ये बेहद कमजोर फिल्म है, जो प्रोडक्शन और ट्रीटमेंट के लिहाज से निराश करती है. फिल्म में अनुपम खेर (Anupam Kher) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) बने हैं तो अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने संजय बारू (Sanjay Baru) का किरदार निभाया है. पूरी फिल्म इन्हीं दोनों के ईर्द-गिर्द घूमती है. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' जल्दबाजी में बनाई गई फिल्म लगती है, और फिल्म में कई डिटेल्स में भी डायरेक्टर चूकते नजर आते हैं.फिल्म में मनमोहन संजय बारू को खुद का संजय बताते हैं. इस तरह मनमोहन सिंह की जिंदगी की महाभारत को संजय की नजरों से देखने का मौका मिलता है.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' की शुरुआत 2004 में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के प्रधानमंत्री पद छो़ड़ने के साथ होती है और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है. इसके बाद जर्नलिस्ट संजय बारू की एंट्री होती है और मनमोहन सिंह के चहेते होने की वजह से वे उनके मीडिया एडवाइजर बन जाते हैं. मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं, संजय बारू की भाषा में कहें तो सोनिया उन्हें डिक्टेट करती हैं. संजय बारू मनमोहन सिंह को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं. लेकिन मनमोहन सिंह ठहरे अलग नेचर के. इस तरह फिल्म पूरी तरह से संजय बारू (Sanjay Baru) के कंधे पर सवार होकर चलती है, और फिल्म के हीरो मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) नहीं बल्कि संजय बारू हैं. संजय बारू हर चीज अपने मुताबिक चाहते हैं और कई बार तो फिल्म में ऐसा नजर आता है कि वे पीएमओ को चलाना चाहते हैं. कई मौकों पर वे मीडिया एडवाइजर से आगे के काम करते भी दिखते हैं.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के कैरेक्टर को हूबहू परदे पर उतारने की कोशिश की है. लेकिन उनके बोलने का अंदाज कई बार हंसी ला देता है और फिर कई मौकों पर उनकी चाल भी खटकती है. मनमोहन सिंह का कैरेक्टर कई मौकों पर फिल्म में कॉमेडियन जैसा एहसास देता है. ये बात खटकती है. पूरी फिल्म पर अक्षय खन्ना छाए रहते हैं. अक्षय खन्ना और अनुपम खेर की अच्छी मेहनत है.

अब फिल्म संजय बारू की किताब पर आधारित है, तो संजय बारू का कैरेक्टर हर जगह खुद को मनमोहन सिंह से सुपीरियर सिद्ध करता नजर आता है. ये थोड़ा ठीक नहीं लगता. फिल्म में यह भुला दिया जाता है कि मनमोहन सिंह विनम्र थे, डरपोक नहीं. कुल मिलाकर फिल्म में सब सयाने थे, सिर्फ मनमोहन ही नादान थे. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' में कपिल सिब्बल, प्रणव मुखर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के कैरेक्टर भी नजर आएंगे. फिल्म में मनमोहन सिंह की लाइफ की सबसे बड़ी विलेन सोनिया गांधी को दिखाया गया है.

'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' कहीं-कहीं डॉक्युमेंट्री जैसा एहसास भी देती है और फिल्म घिसटती हुई चलती है. महत्वपूर्ण दृश्यों में असल फुटेज का इस्तेमाल है. फिल्म की शूटिंग एक ही बिल्डिंग में की गई लगती है. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' की शूटिंग को इंग्लैंड में अंजाम दिया गया है. इस वजह से आउटडोर सीन्स न के बराबर हैं. ऐसी फिल्में धीरज चाहती हैं. ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' इसी की कमी नजर आती है.

रेटिंगः 2.5/5

डायरेक्टरः विजय रत्नाकर गुट्टे

कलाकारः अनुपम खेर और अक्षय खन्ना

