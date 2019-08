बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का मुंबई में निधन, दिल और फेफड़ों की बीमारी से थीं पीड़ित

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की दमदार एक्ट्रेस विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) का 15 अगस्त को मुंबई में निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) की तबीयत काफी दिन से खराब थी और उन्हें बीते सप्ताह गुरुवार को जूहु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में आखिरी सांसें लीं. विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) की हालत इतनी नाजूक हो गई थी कि उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था. उनके निधन से पहले उनकी बेटी जाह्नवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था 'वह अभी ठीक नहीं हैं. इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगी.' एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने फिल्म 'रजनीगंधा' से अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) को फेफड़ों और दिल संबंधी बीमारी थी. इसके साथ ही उन्हें काफी समय से सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी. विद्या सिन्हा के निधन के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने विद्या सिन्हा की फोटो पोस्ट करते हुए कहा, "काफी बुरा हुआ, विद्या जी का निधन हो गया. मेरी पहली फिल्म पति पत्नी और वो थी, जिस फिल्म की वह एक्ट्रेस थीं..."

Oh v sad .. #vidhyasinha ji passes away ..my first film was pati patni aur woh ..she was heroin of that film .. my heartiest condolence to her n may god gives strength to her family .. pic.twitter.com/tlFByuNqeE