Vinod Mehra की रेखा के साथ दोस्ती की खूब हुई थीं चर्चाएं, राजेश खन्ना ने यूं दी थी शिकस्त, 10 बातें

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद मेहरा (Vinod Mehra) की आज 73वीं जयंती मनाई जा रही है. विनोद मेहरा का जन्म 3 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. बॉलीवुड में सभी विनोद मेहरा (Vinod Mehra) का काफी सम्मान करते हैं. उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में बहुत सारी हिट फिल्में भी दी हैं. एक कलाकार के रूप में विनोद मेहरा (Vinod Mehra) ने जो अपनी छाप छोड़ी लोग उसे आज भी याद करते हैं. विनोद मेहरा का देहांत 30 अक्टूबर 1990 को हुआ था. विनोद मेहरा (Vinod Mehra) एक अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक और निर्माता भी थे. आज उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड में सभी उनको खास तरह से याद कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने उनके जन्मदिन के मौके पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विनोद मेहरा के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, "एक और दोस्त जो बहुत जल्दी चला गया. हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमने एक साथ कभी काम नहीं किया. जब वह निर्देशक बने तो मैं उनका हीरो था लेकिन वह फिल्म 'गुरु देव' को पूरा नहीं कर सके. हैप्पी बर्थडे विनोद. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."

Vinod Mehra से जुड़ी 10 बातें...

1. बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा (Vinod Mehra) का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. विनोद मेहरा अपनी फिल्मों से ज्यादा फेमस अपने अफेयर्स और शादी की वजह से रहे हैं. विनोद मेहरा ने 1950 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने 'गुरुदेव' जैसी फिल्म डायरेक्ट भी की.

2. हालांकि उनकी फिल्म 'गुरुदेव' उनके निधन के तीन साल बाद ही रिलीज हो सकी. विनोद मेहरा (Vinod Mehra) रेखा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. हालांकि इस तरह की खबरें भी उड़ती रहीं कि उन्होंने रेखा से शादी की थी, लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया था और कहा था कि वे उनके शुभचिंतक थे.

3. विनोद मेहरा (Vinod Mehra) ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया. वे 1958 में 'रागिनी' फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे. उन्होंने 1971 में उन्होंने 'एक थी रीटा' के साथ एक्टर के तौर पर करियर शुरू किया.



4. उनकी प्रमुख फिल्मों मं 'जानी दुश्मन', 'नागिन', 'घर', 'स्वर्ग नरक', 'कर्तव्य', 'साजन बिना सुहागन', 'एक ही रास्ता' और 'खुद्दार' जैसी फिल्मों के नाम आते हैं. 'अनुरोध', 'अमर दीप' और 'बेमिसाल' में भी उनके काम को खूब सराहा गया था

5. विनोद मेहरा (Vinod Mehra) 1965 में आयोजित हुए ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट बने थे. इस कंपीटिशन का आयोजन यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर ने किया था.

