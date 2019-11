विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की फोटो, बोले- जिंदगी के सफर में...

विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की शादी 11 दिसंबर, 2017 को इटली में हुई थी, और उसके बाद से ही दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ दिलचस्प फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो और फोटो को उनके फैन्स खूब पसंद भी करते हैं. अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने ट्विटर एकाउंट पर अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों एक खूबसूरत लोकेशन पर नजर आ रहे हैं. कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक साथ छुट्टियों पर भूटान गए थे, और यह फोटो उसी दौरान की लग रही है.

Walking together in the journey of life with nothing But love @AnushkaSharma pic.twitter.com/pxq0iZ8Z8A

विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की इस फोटो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. विराट कोहली नेअनुष्का शर्मा को लेकर लिखा हैः 'जिंदगी के सफर में कदम बढ़ाते हुए और सिर्फ प्यार के दम पर....' विराट कोहली ने इस ट्वीट में अनुष्का शर्मा को भी टैग किया है.

When you get a chance to come close to the beauty of nature, thoughts cease and you become one with the moment and merge with the divine energy. So gratefulpic.twitter.com/D9x6gzDFfj